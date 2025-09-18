الأخبار
قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا

أخبار دولية
2025-09-18 | 00:41
مشاهدات عالية
قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا
قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا

أظهرت وثائق محكمة أمس الأربعاء أن قاضي هجرة أميركيًا أمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، بدعوى حذفه معلومات من طلبه للحصول على الإقامة الدائمة.

وقال محامو خليل إنهم يعتزمون استئناف أمر الترحيل. وأضافوا أن أوامر منفصلة صادرة عن محكمة جزئية اتحادية تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه فورًا أثناء سير قضيته أمام المحكمة الاتحادية لا تزال سارية.

أخبار دولية

أميركي

بترحيل

الناشط

محمود

الجزائر

سوريا

مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2025-08-05

قاض برازيلي يأمر بوضع الرئيس السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-16

هكذا يقرأ الناشط السياسي إبراهيم الادلبي ما جرى في سوريا اليوم

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-10

إن بي سي نيوز: تعرض الناشط اليميني الأميركي تشارلي كيرك لإطلاق نار في ولاية يوتا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-02

صدور القرار الظنيّ بجريمة قتل خليل خليل في محلة فاريا

LBCI
أخبار دولية
02:46

مجلس الأمن الدوليّ يصوّت على مشروع قرار جديد في شأن غزة

LBCI
أخبار دولية
02:01

مصادر لرويترز: الإستغناء عن دبلوماسيين أميركيين وسط جهود سياسية مؤيدة لدمشق

LBCI
أخبار دولية
01:24

جفاف قياسي في أوروبا وسواحل المتوسط في آب!

LBCI
أخبار دولية
00:51

مقتل 3 شرطيين وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في بنسلفانيا الأميركية

LBCI
أمن وقضاء
01:56

اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل

LBCI
أخبار دولية
01:24

جفاف قياسي في أوروبا وسواحل المتوسط في آب!

LBCI
آخر الأخبار
01:38

خمسة مصادر لرويترز: إستغناء مفاجىء عن دبلوماسيين أميركيين معنيين بسوريا في الأيام الماضية

LBCI
أخبار دولية
02:01

مصادر لرويترز: الإستغناء عن دبلوماسيين أميركيين وسط جهود سياسية مؤيدة لدمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

قطر الخيرية رسمياً في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
13:26

مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

عام على عملية 17 أيلول… ألغاز البيجرز بين ما كُشف وما بقي سرًا

LBCI
آخر الأخبار
12:55

مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر

LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
منوعات
04:35

بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء

LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
منوعات
05:38

بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:50

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
09:22

سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا

LBCI
خبر عاجل
13:05

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات

