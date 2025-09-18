قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا

أظهرت وثائق محكمة أمس الأربعاء أن قاضي هجرة أميركيًا أمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، بدعوى حذفه معلومات من طلبه للحصول على الإقامة الدائمة.



وقال محامو خليل إنهم يعتزمون استئناف أمر الترحيل. وأضافوا أن أوامر منفصلة صادرة عن محكمة جزئية اتحادية تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه فورًا أثناء سير قضيته أمام المحكمة الاتحادية لا تزال سارية.