قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا
أخبار دولية
2025-09-18 | 00:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قاض أميركي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا
أظهرت وثائق محكمة أمس الأربعاء أن قاضي هجرة أميركيًا أمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، بدعوى حذفه معلومات من طلبه للحصول على الإقامة الدائمة.
وقال محامو خليل إنهم يعتزمون استئناف أمر الترحيل. وأضافوا أن أوامر منفصلة صادرة عن محكمة جزئية اتحادية تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه فورًا أثناء سير قضيته أمام المحكمة الاتحادية لا تزال سارية.
أخبار دولية
أميركي
بترحيل
الناشط
محمود
الجزائر
سوريا
