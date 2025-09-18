أكسيوس: وزير الخارجية السوري سيناقش رفع العقوبات الأميركية في واشنطن

نقل موقع أكسيوس عن السناتور لينزي غراهام قوله إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيجتمع مع مشرعين أميركيين في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة رفع العقوبات الأميركية المتبقية على بلاده.



وتأتي زيارة الشيباني، وهي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عامًا، في أعقاب تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأربعاء بأن مفاوضات سوريا مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة.



وأخبر غراهام موقع أكسيوس أنه من المقرر أن يلتقي هو وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ مع الشيباني اليوم الخميس لمناقشة عقوبات محددة فرضتها واشنطن بموجب قوانين مثل قانون قيصر ورفعها بشكل دائم.



ومن المتوقع أن يجتمع الشيباني مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو غدًا الجمعة، حسبما أفاد موقع أكسيوس.



وقال غراهام إنه سيدعم إلغاء تلك العقوبات إذا تحركت سوريا رسميًا نحو إبرام اتفاق أمني جديد مع إسرائيل وانضمت إلى تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.



ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق على زيارة الشيباني.



وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمل دمشق أن توقف بموجبه إسرائيل الضربات الجوية وتسحب قواتها التي توغلت في جنوب سوريا.



وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن واشنطن تضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق قبل أن يجتمع زعماء العالم الأسبوع المقبل لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



ونفى الشرع أن تكون الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على سوريا، قائلا إن الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط.



وقال إن إسرائيل شنت أكثر من ألف غارة على سوريا ونفذت ما يزيد على 400 توغل بري منذ الثامن من ديسمبر كانون الأول عندما أطاح هجوم المعارضة الذي قاده بالرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب حرب أهلية دامت 13 عاما.



وأعلن الرئيس دونالد ترامب رفع بعض العقوبات الأمريكية الرئيسية المفروضة على سوريا في وقت سابق من هذا العام.



(تغطية صحفية كانيشكا سينغ من واشنطن - إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)