أكسيوس: وزير الخارجية السوري سيناقش رفع العقوبات الأميركية في واشنطن
أخبار دولية
2025-09-18 | 00:13
أكسيوس: وزير الخارجية السوري سيناقش رفع العقوبات الأميركية في واشنطن
نقل موقع أكسيوس عن السناتور لينزي غراهام قوله إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيجتمع مع مشرعين أميركيين في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة رفع العقوبات الأميركية المتبقية على بلاده.
وتأتي زيارة الشيباني، وهي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عامًا، في أعقاب تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأربعاء بأن مفاوضات سوريا مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة.
وأخبر غراهام موقع أكسيوس أنه من المقرر أن يلتقي هو وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ مع الشيباني اليوم الخميس لمناقشة عقوبات محددة فرضتها واشنطن بموجب قوانين مثل قانون قيصر ورفعها بشكل دائم.
ومن المتوقع أن يجتمع الشيباني مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو غدًا الجمعة، حسبما أفاد موقع أكسيوس.
وقال غراهام إنه سيدعم إلغاء تلك العقوبات إذا تحركت سوريا رسميًا نحو إبرام اتفاق أمني جديد مع إسرائيل وانضمت إلى تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق على زيارة الشيباني.
وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمل دمشق أن توقف بموجبه إسرائيل الضربات الجوية وتسحب قواتها التي توغلت في جنوب سوريا.
وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن واشنطن تضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق قبل أن يجتمع زعماء العالم الأسبوع المقبل لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونفى الشرع أن تكون الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على سوريا، قائلا إن الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط.
وقال إن إسرائيل شنت أكثر من ألف غارة على سوريا ونفذت ما يزيد على 400 توغل بري منذ الثامن من ديسمبر كانون الأول عندما أطاح هجوم المعارضة الذي قاده بالرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب حرب أهلية دامت 13 عاما.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب رفع بعض العقوبات الأمريكية الرئيسية المفروضة على سوريا في وقت سابق من هذا العام.
(تغطية صحفية كانيشكا سينغ من واشنطن - إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)
2025-07-03
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوري تطورات ما بعد رفع العقوبات الأميركية
2025-07-03
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوري تطورات ما بعد رفع العقوبات الأميركية
2025-09-16
وزير الخارجية السوري يعلن خريطة طريق بدعم من واشنطن وعمّان لإرساء مصالحة في السويداء
2025-09-16
وزير الخارجية السوري يعلن خريطة طريق بدعم من واشنطن وعمّان لإرساء مصالحة في السويداء
2025-08-02
وزير الخارجية الأميركية ونظيرته الكندية ناقشا ملفات هايتي والشرق الأوسط
2025-08-02
وزير الخارجية الأميركية ونظيرته الكندية ناقشا ملفات هايتي والشرق الأوسط
2025-07-23
لجنة الخدمات المالية الأميركيّة مرّرَت مشروع قانون ينص على رفع العقوبات عن سوريا
2025-07-23
لجنة الخدمات المالية الأميركيّة مرّرَت مشروع قانون ينص على رفع العقوبات عن سوريا
02:46
مجلس الأمن الدوليّ يصوّت على مشروع قرار جديد في شأن غزة
02:46
مجلس الأمن الدوليّ يصوّت على مشروع قرار جديد في شأن غزة
02:01
مصادر لرويترز: الإستغناء عن دبلوماسيين أميركيين وسط جهود سياسية مؤيدة لدمشق
02:01
مصادر لرويترز: الإستغناء عن دبلوماسيين أميركيين وسط جهود سياسية مؤيدة لدمشق
01:24
جفاف قياسي في أوروبا وسواحل المتوسط في آب!
01:24
جفاف قياسي في أوروبا وسواحل المتوسط في آب!
00:51
مقتل 3 شرطيين وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في بنسلفانيا الأميركية
00:51
مقتل 3 شرطيين وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في بنسلفانيا الأميركية
01:56
اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل
01:56
اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل
01:24
جفاف قياسي في أوروبا وسواحل المتوسط في آب!
01:24
جفاف قياسي في أوروبا وسواحل المتوسط في آب!
01:38
خمسة مصادر لرويترز: إستغناء مفاجىء عن دبلوماسيين أميركيين معنيين بسوريا في الأيام الماضية
01:38
خمسة مصادر لرويترز: إستغناء مفاجىء عن دبلوماسيين أميركيين معنيين بسوريا في الأيام الماضية
02:01
مصادر لرويترز: الإستغناء عن دبلوماسيين أميركيين وسط جهود سياسية مؤيدة لدمشق
02:01
مصادر لرويترز: الإستغناء عن دبلوماسيين أميركيين وسط جهود سياسية مؤيدة لدمشق
16:04
قطر الخيرية رسمياً في بيروت
16:04
قطر الخيرية رسمياً في بيروت
13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
13:42
في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان
13:42
في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان
13:39
سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين
13:39
سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين
13:35
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
13:35
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
13:34
إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين
13:34
إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين
13:26
مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز
13:26
مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز
13:11
عام على عملية 17 أيلول… ألغاز البيجرز بين ما كُشف وما بقي سرًا
13:11
عام على عملية 17 أيلول… ألغاز البيجرز بين ما كُشف وما بقي سرًا
12:55
مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر
12:55
مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
05:38
بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
13:50
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
13:50
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
09:22
سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا
09:22
سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا
13:05
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
13:05
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
