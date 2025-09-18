يوم تظاهرات في فرنسا للضغط على الحكومة المقبلة في شأن الميزانية

تشهد فرنسا "يومًا أسود" من التظاهرات والإضرابات والتحركات دعت إليها النقابات.

ويتوقع أن تعطل المدارس والمواصلات العامة، للضغط على رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو الذي عين الأسبوع الماضي وسط أزمة سياسية حادة.

وحسب تقديرات السلطات، فإن ما يصل إلى 900 ألف شخص سيشاركون في التظاهرات التي سيفوق عددها 250 تظاهرة عبر البلاد.

وفي باريس، أعرب قائد الشرطة عن "مخاوف كبيرة" من مشاركة مشاغبين في التظاهرة المقررة في العاصمة والتي يقدر أن يشارك فيها ما بين خمسين ومئة ألف شخص.

وسجلت بلبلة صباحًا في وسائل النقل العام خصوصًا في باريس حيث لن تُيسّر قطارات الأنفاق وقطارات الضواحي إلا في ساعات الذروة، فيما لم تتأثر حركة السكك الحديد والنقل الجويّ.

وأعلن وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة برونو روتايو إحباط محاولة "تخريب" استهدفت شبكة للمياه في المارتينيك و"تفريق نقاط عرقلة" في محيط باريس.