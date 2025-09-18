الشرطة البريطانية: توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة التجسس لصالح روسيا

أعلنت الشرطة البريطانية توقيف ثلاثة أشخاص هم رجلان وامرأة يشتبه بأنهم قاموا بالتجسس لحساب روسيا.



وقالت الشرطة في بيان إن "الثلاثة اوقفوا لمساعدتهم جهاز استخبارات خارجيا والبلد المستهدف بهذه الاتهامات هو روسيا"، من دون تحديد جنسية المشتبه بهم الثلاثة الذين اعتقلوا في ايسيكس (جنوب غرب انكلترا) وتم توقيفهم في لندن في إطار تحقيق لمكافحة الارهاب.