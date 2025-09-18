الأخبار
English
قتيلان في إطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية والأردن
أخبار دولية
2025-09-18 | 08:24
قتيلان في إطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية والأردن
قتل شخصان في إطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وفقا لجهاز الاسعاف الاسرائيلي والجيش.
وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء إن الرجلين اللذين يبلغان نحو 20 و60 عاما وأصيبا في الحادث الذي وقع عند معبر اللنبي (جسر الملك حسين)، توفيا متأثرين بجروحهما.
واورد الجيش أنه يدرس تفاصيل الحادث.
أخبار دولية
إطلاق
حدودي
الضفة
الغربية
والأردن
التالي
إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: زيارة الوزير إلى واشنطن تاريخية
مجلس الدفاع المشترك: الاعتداء على قطر يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة
السابق
0
آخر الأخبار
08:43
خدمة الإسعاف الإسرائيلية: قتيلان في إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن
آخر الأخبار
08:43
خدمة الإسعاف الإسرائيلية: قتيلان في إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن
0
آخر الأخبار
07:53
الجيش الإسرائيلي: بلاغ عن إطلاق نار عند معبر اللنبي في غور الأردن والتفاصيل قيد التحقيق
آخر الأخبار
07:53
الجيش الإسرائيلي: بلاغ عن إطلاق نار عند معبر اللنبي في غور الأردن والتفاصيل قيد التحقيق
0
آخر الأخبار
2025-09-08
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية
آخر الأخبار
2025-09-08
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
2025-07-10
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إطلاق النار على 3 فلسطينيين عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية
آخر الأخبار
2025-07-10
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إطلاق النار على 3 فلسطينيين عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية
أخبار دولية
10:11
وزير الخارجية الإيطالي: منفتحون على فرض عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل
أخبار دولية
10:11
وزير الخارجية الإيطالي: منفتحون على فرض عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل
0
أخبار دولية
09:22
مصدر في الخارجية السورية لـأ ف ب: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام
أخبار دولية
09:22
مصدر في الخارجية السورية لـأ ف ب: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام
0
أخبار دولية
08:39
إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: زيارة الوزير إلى واشنطن تاريخية
أخبار دولية
08:39
إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: زيارة الوزير إلى واشنطن تاريخية
0
أخبار دولية
08:09
مجلس الدفاع المشترك: الاعتداء على قطر يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة
أخبار دولية
08:09
مجلس الدفاع المشترك: الاعتداء على قطر يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة
آخر الأخبار
08:59
بدء جلسة مجلس الوزراء
آخر الأخبار
08:59
بدء جلسة مجلس الوزراء
0
آخر الأخبار
01:54
مصادر للـLBCI: بعد التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في السويداء والذي نص على إطلاق سراح ١١٠ من الدروز مقابل الأسرى لدى الشيخ الهجري وعددهم ٣٠ تراجعت جماعة الهجري عن الإتفاق وعرضت إطلاق ٧ أسرى فقط مقابل جميع الأسرى الدروز
آخر الأخبار
01:54
مصادر للـLBCI: بعد التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في السويداء والذي نص على إطلاق سراح ١١٠ من الدروز مقابل الأسرى لدى الشيخ الهجري وعددهم ٣٠ تراجعت جماعة الهجري عن الإتفاق وعرضت إطلاق ٧ أسرى فقط مقابل جميع الأسرى الدروز
0
علوم وتكنولوجيا
08:30
عمرها 12 مليون سنة... العثور على حفرية لخنزير بحر في البيرو (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
08:30
عمرها 12 مليون سنة... العثور على حفرية لخنزير بحر في البيرو (فيديو)
0
آخر الأخبار
08:55
الجيش الإسرائيلي: منفذ العملية وصل في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الأردن وبدأ بإطلاق النار
آخر الأخبار
08:55
الجيش الإسرائيلي: منفذ العملية وصل في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الأردن وبدأ بإطلاق النار
أخبار لبنان
07:20
جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي
أخبار لبنان
07:20
جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي
0
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:04
قطر الخيرية رسمياً في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
16:04
قطر الخيرية رسمياً في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين
0
أخبار لبنان
13:26
مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز
أخبار لبنان
13:26
مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
2
أخبار لبنان
09:18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
3
فنّ
03:21
"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"
فنّ
03:21
"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"
4
موضة وجمال
05:09
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
موضة وجمال
05:09
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
5
آخر الأخبار
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
آخر الأخبار
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
6
خبر عاجل
13:50
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
خبر عاجل
13:50
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
7
أخبار دولية
16:26
الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
أخبار دولية
16:26
الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
8
خبر عاجل
13:05
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
خبر عاجل
13:05
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
