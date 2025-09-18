قتيلان في إطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية والأردن

قتل شخصان في إطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وفقا لجهاز الاسعاف الاسرائيلي والجيش.



وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء إن الرجلين اللذين يبلغان نحو 20 و60 عاما وأصيبا في الحادث الذي وقع عند معبر اللنبي (جسر الملك حسين)، توفيا متأثرين بجروحهما.



واورد الجيش أنه يدرس تفاصيل الحادث.