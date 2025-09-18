الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد ضربة بمسيّرة في إيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعدما أفادت الشرطة بأن مسيّرة أطلقت من الشرق أصابت مدينة إيلات في جنوب البلاد.



وقال الجيش في بيان إن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة من البلاد".



وكانت الشرطة الإسرائيلية أكدت في وقت سابق أن عناصرها "قاموا بتأمين موقع ارتطام" مسيّرة أطلقت من الشرق في مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، بينما عرضت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر سقوط مسيّرة قرب مدخل فندق.

