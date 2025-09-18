ماكرون: إسرائيل تقوم "بتدمير مصداقيتها بالكامل" في غزة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اسرائيل تقوم "بتدمير صورتها ومصداقيتها بالكامل" لدى الرأي العام العالمي بسبب الضحايا المدنيين في غزة.



وقال الرئيس الفرنسي للقناة 12 الاسرائيلية: "حققت إسرائيل نتائج أمنية لافتة إلا أن شن عمليات كهذه في غزة يأتي بنتائج عكسية بالكامل وعليّ القول إنها فاشلة".



ودافع عن قراره الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر، معتبرا في مقابلة مع قناة إسرائيلية أن الخطوة "أفضل طريقة لعزل حماس".



وأكد ماكرون أنه كان يرغب بزيارة إسرائيل قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لشرح موقفه، لكن السلطات في الدولة العبرية رفضت زيارته.



وشدد على أنه يرغب في مواصلة "العمل" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.