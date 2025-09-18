زلزال تبلغ شدته 7,8 درجات قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال تبلغ قوته 7,8 درجات قبالة سواحل كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي، على ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بعد أيام على هزة قوية أخرى في المنطقة.



وضرب الزلزال على بعد 128 كيلومترا شرق مدينة بيتروبافلوسك-كامشاتسكي، وعلى عمق ضحل بلغ عشرة كيلومترات، ما دفع مركز الانذار من التسونامي في الولايات المتحدة والمحيط الهادئ إلى إصدار تحذير من أمواج خطرة محتملة على طول السواحل القريبة.

