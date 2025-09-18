الأخبار
زلزال تبلغ شدته 7,8 درجات قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذيرات من تسونامي
أخبار دولية
2025-09-18 | 15:53
زلزال تبلغ شدته 7,8 درجات قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذيرات من تسونامي
ضرب زلزال تبلغ قوته 7,8 درجات قبالة سواحل كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي، على ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بعد أيام على هزة قوية أخرى في المنطقة.
وضرب الزلزال على بعد 128 كيلومترا شرق مدينة بيتروبافلوسك-كامشاتسكي، وعلى عمق ضحل بلغ عشرة كيلومترات، ما دفع مركز الانذار من التسونامي في الولايات المتحدة والمحيط الهادئ إلى إصدار تحذير من أمواج خطرة محتملة على طول السواحل القريبة.
أخبار دولية
2025-09-12
زلزال بقوة 7,4 درجة يضرب قبالة سواحل الشرق الاقصى الروسي وتحذير من أمواج تسونامي
أخبار دولية
2025-09-12
زلزال بقوة 7,4 درجة يضرب قبالة سواحل الشرق الاقصى الروسي وتحذير من أمواج تسونامي
0
أخبار دولية
2025-07-28
زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة جزر نيكوبار الهندية ولا تحذير من تسونامي
أخبار دولية
2025-07-28
زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة جزر نيكوبار الهندية ولا تحذير من تسونامي
0
أخبار دولية
2025-08-22
زلزال بقوة 7,5 درجات يضرب منطقة ممر دريك قبالة سواحل تشيلي
أخبار دولية
2025-08-22
زلزال بقوة 7,5 درجات يضرب منطقة ممر دريك قبالة سواحل تشيلي
أخبار دولية
16:46
إسرائيل تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون وطائرة مسيّرة تضرب إيلات
أخبار دولية
16:46
إسرائيل تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون وطائرة مسيّرة تضرب إيلات
0
أخبار دولية
16:20
رفضٌ في إيطاليا لتحميل حاويتين محملتين بالمتفجرات وجهتهما إسرائيل
أخبار دولية
16:20
رفضٌ في إيطاليا لتحميل حاويتين محملتين بالمتفجرات وجهتهما إسرائيل
0
أخبار دولية
15:37
واشنطن تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
15:37
واشنطن تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار لوقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
14:27
ماكرون: إسرائيل تقوم "بتدمير مصداقيتها بالكامل" في غزة
أخبار دولية
14:27
ماكرون: إسرائيل تقوم "بتدمير مصداقيتها بالكامل" في غزة
أخبار دولية
12:14
كتائب القسام تهدّد الجيش الإسرائيلي وتعلن استعدادها لعمليات واستهداف عناصره في غزة
أخبار دولية
12:14
كتائب القسام تهدّد الجيش الإسرائيلي وتعلن استعدادها لعمليات واستهداف عناصره في غزة
0
أمن وقضاء
2025-04-26
تحويل السير في محيط نفق المطار غدًا الأحد بسبب الأشغال
أمن وقضاء
2025-04-26
تحويل السير في محيط نفق المطار غدًا الأحد بسبب الأشغال
0
أخبار لبنان
2025-09-16
وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين
أخبار لبنان
2025-09-16
وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين
0
أخبار دولية
06:51
يوم تظاهرات في فرنسا للضغط على الحكومة المقبلة في شأن الميزانية
أخبار دولية
06:51
يوم تظاهرات في فرنسا للضغط على الحكومة المقبلة في شأن الميزانية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025
1
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
2
أخبار لبنان
09:18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
3
فنّ
03:21
"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"
فنّ
03:21
"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"
4
موضة وجمال
05:09
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
موضة وجمال
05:09
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
5
آخر الأخبار
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
آخر الأخبار
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
6
أمن وقضاء
13:59
أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:59
أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان
7
منوعات
08:06
بريجيت ماكرون ستقدم للمحكمة "أدلة علمية وتصويرية" على أنها امرأة... إليكم التفاصيل
منوعات
08:06
بريجيت ماكرون ستقدم للمحكمة "أدلة علمية وتصويرية" على أنها امرأة... إليكم التفاصيل
8
أخبار لبنان
10:27
سلام تعليقًا على تهديدات إسرائيل: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701
أخبار لبنان
10:27
سلام تعليقًا على تهديدات إسرائيل: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701
