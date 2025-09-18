إسرائيل تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون وطائرة مسيّرة تضرب إيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بينما أصابت مسيّرة مدينة إيلات، مع تأكيد الحوثيين تنفيذ عمليات نحو الدولة العبرية.



وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو اعترض "صاروخا أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة".



وأتى ذلك بعيد وقت قصير من تأكيد الشرطة الإسرائيلية أن عناصرها "قاموا بتأمين موقع ارتطام" مسيّرة أطلقت من الشرق في مدينة إيلات بجنوب البلاد، والمطلة على البحر الأحمر.



وفي بيان منفصل، قال الجيش إن "فرق البحث والانقاذ تعمل في المنطقة حيث تمّ تلقي بلاغ بشأن الارتطام"، مشيرا الى أن سلاح الجو اعترض مسيّرة ثانية كانت آتية من جهة الشرق.



وتبنى المتمردون اليمنيون تنفيذ "ثلاث عمليات عسكرية" نحو إسرائيل.

