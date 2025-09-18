رفضٌ في إيطاليا لتحميل حاويتين محملتين بالمتفجرات وجهتهما إسرائيل

رفض ميناء رافينا الإيطالي الخميس تحميل حاويتين محملتين بالمتفجرات لشحنهما إلى إسرائيل بناء على طلب السلطات المحلية، بحسب بيان صادر عن بلدية المدينة.



وقال أليساندرو باراتوني رئيس بلدية المدينة الواقعة في شمال شرق إيطاليا في بيان "مساء أمس بفضل شجاعة بعض عمال الميناء، أبلغنا بوصول متوقع اليوم لحاويتين (مصنفتين على أنهما تحتويان على متفجرات) إلى ميناء رافينا".



وأضاف أنه "بعد التحقيق من الأخبار وتأكيدها"، بعث بالتشاور مع رئيسة مقاطعة رافينا فالنتينا بالي ورئيس منطقة إميليا رومانيا ميكيلي دي باسكال، رسالة إلى مسؤولي شركة سابير التي تدير محطة الميناء الرئيسية.



وتابع "طلبنا منهم درس جميع الإجراءات القانونية الممكنة لمنع شحنات الأسلحة المتجهة إلى البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أو انتهاكات للحقوق الدولية أثبتتها منظمات دولية، من المرور عبر المحطات (التي يملكونها) بموجب امتياز من هيئة نظام الموانئ".



وجاء في الرسالة "هناك دائما طرف يجب أن نختار الوقوف إلى جانبه، وإميليا رومانيا ورافينا تعرفان جيدا من هو هذا الطرف: الضحايا الأبرياء والرهائن، وليس الحكومات الإجرامية والمنظمات الإرهابية. أي قرار، حتى عدم التحرك، هو قرار سياسي".

