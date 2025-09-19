مسؤول أوكراني: شظايا مسيرة تلحق أضرارًا بخطوط حافلات كهربائية في كييف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو أن شظايا طائرة مسيرة روسية تم إسقاطها ألحقت أضرارًا بخطوط حافلات نقل كهربائية في وقت مبكر من اليوم الجمعة.



وكتب تكاتشينكو على تطبيق تيليغرام إن الشظايا سقطت في عدة مواقع منها طريق في منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط كييف.



وأضاف: "لحقت أضرار بشبكة الحافلات الكهربائية... وفقًا للتقارير الأولية، لا توجد إصابات".



وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن شظايا طائرة مسيرة سقطت أيضًا في منطقة أخرى.