زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مسيرات

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار طائرات مسيرة أمس وأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي.



وأشرف كيم على اختبار طائرات مسيرة انتحارية مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في آذار الماضي.



وقالت الوكالة إن كيم كان راضيًا عن نتائج اختبار مسيرات "كومسونغ" الهجومية التكتيكية وطائرات مسيرة استراتيجية للاستطلاع، وإنه وافق على خطة لتعزيز قدرات المسيرات.



وبحسب الوكالة، تفقد كيم أيضًا أمس الخميس أعمال تأسيس مزرعة كبيرة في منطقة على الحدود مع الصين.