ترامب يبحث مع شي جين بينغ مصير "تيك توك"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيجري الجمعة محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ بشأن اتفاق لنقل ملكية تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية.واشار ترامب الى إن الاتفاق يقضي بأن يصبح تطبيق تيك توك مملوكًا لمستثمرين وأشخاص أغنياء جدًا وشركات، كلهم أميركيون.ومدد ترامب مرارًا مهلة ممنوحة للتطبيق قبل دخول تشريع أقره الكونغرس لحظر المنصة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ، ما لم يتم بيعها، وذلك على خلفية مخاوف على صلة بالأمن القومي.