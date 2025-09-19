الأخبار
أرملة تشارلي كيرك تخلف زوجها الراحل في رئاسة منظمته "نقطة تحول الولايات المتحدة"

أخبار دولية
2025-09-19 | 06:57
أرملة تشارلي كيرك تخلف زوجها الراحل في رئاسة منظمته "نقطة تحول الولايات المتحدة"

أعلن مسؤولون الخميس أن أرملة المؤثر الأميركي اليميني تشارلي كيرك ستتولى رئاسة المنظمة الشبابية "نقطة تحول الولايات المتحدة الأميركية" التي أسسها زوجها الراحل للترويج للسياسات المحافظة في المدارس والكليات. 
     
وكانت اريكا كيرك قد أكدت لمؤيدي المنظمة بعد يومين من مقتل زوجها على يد شاب يبلغ 22 عامًا أن "الحركة التي بناها زوجي لن تموت". 
     
وأعلن مجلس إدارة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأميركية" في منشور على منصة اكس أن كيرك ستخلف زوجها في القيادة. 
     
وجاء في المنشور "انتخب مجلس إدارة نقطة تحول بالإجماع اريكا كيرك رئيسة تنفيذية جديدة ورئيسة للمجلس". 
     
وقال: "في نقاشات سابقة، أعرب تشارلي للعديد من المديرين التنفيذيين أن هذا ما يريده في حال وفاته". 
 

