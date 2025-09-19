جهاز مكافحة الإرهاب: مقتل أحد قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية في سوريا

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب مقتل عمر عبد القادر بسام الذي يدعى "عبد الرحمن الحلبي"، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.



وأوضحت أنّه أحد قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية في سوريا نفذت بالتنسيق مع التحالف الدوليّ بقيادة الولايات المتحدة.