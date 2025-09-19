الأخبار
شي وترامب يجريان محادثة هاتفية

أخبار دولية
2025-09-19 | 09:29
شي وترامب يجريان محادثة هاتفية

أكد مصدر رسمي أن الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب باشرا مساء الجمعة محادثة هاتفية مُرتقبة جدا في خضم توترات تجارية واستراتيجية.

وقال المصدر بعيد الساعة 20,00 بتوقيت بكين (12,00 ت غ) "مساء يوم 19 أيلول يُجري الرئيس شي جينبينغ محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

ويُتوقع أن يناقش ترامب وشي قضايا شائكة عديدة بينها مصير تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، والعلاقات التجارية بين بلديهما وهما أكبر اقتصادين في العالم، واجتماع مُحتمل بين الرئيسين.

