الرئيس الصيني يشيد بمباحثات "إيجابية وبناءة" مع ترامب

طلب الرئيس الصيني شي جينبينغ من نظيره الاميركي دونالد ترامب تفادي القيود التجارية "الاحادية الجانب" والحفاظ على مناخ "غير تمييزي" بالنسبة الى الشركات الصينية على غرار تيك توك، وذلك خلال مكالمة هاتفية وصفها بأنها "بناءة".



وقال شي لترامب بحسب الإعلام الرسمي الصيني (قناة سي سي تي في ووكالة أنباء الصين الجديدة) إن على الولايات المتحدة "تجنب فرض إجراءات تجارية تقييدية احادية الجانب بهدف عدم تقويض المكتسبات التي تحققت خلال جولات تفاوض عدة".



كذلك، دعا شي واشنطن الى "توفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة"، بحسب المصدرين المذكورين