وزير الخارجية الإيراني يندد بـ"الضغط غير العادل" في اتصال مع مدير الوكالة الذرية

ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بـ"الضغط غير العادل" على بلاده خلال اتصال هاتفي الجمعة بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات على طهران.



وقال عراقجي في خلال الاتصال مع رافايل غروسي إن إيران: "ترفض أي تحرك سياسي أو ضغط غير عادل قد يفضي الى تصعيد التوترات".