إيران: إجراءات الترويكا الأوروبية تقوض "بشكل خطير" الجهود الدبلوماسية

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بتحرك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، لإعادة فرض العقوبات على طهران واصفة هذا الإجراء بأنه "غير قانوني وغير مبرر واستفزازي" ويقوض "بشكل خطير" الجهود الدبلوماسية الجارية.



وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 15 عضوا في وقت سابق اليوم عدم رفع العقوبات عن إيران بشكل دائم بعد أن أطلقت الدول الأوروبية الثلاث الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض هذه العقوبات متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.



وتنفي إيران وجود أي نية لديها لامتلاك سلاح نووي.