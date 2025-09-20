زيلينسكي: روسيا أطلقت 40 صاروخا و580 مسيرة على أوكرانيا موقعة 3 قتلى

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن روسيا أطلقت 40 صاروخا وحوالى 580 مسيّرة على أوكرانيا "في هجوم مكثف" أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى.



وكتب زيلينسكي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي "كلّ ضربة من هذا النوع ليست ضرورة عسكرية بل استراتيجية متعمّدة تنتهجها روسيا لترهيب المدنيين وتدمير منشآتنا الأساسية"، داعيا حلفاء كييف إلى توفير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي وفرض عقوبات إضافية على روسيا.

