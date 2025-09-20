البرتغال ستعترف رسميا بدولة فلسطين الأحد

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية مساء الجمعة أن البرتغال ستعترف رسميا الأحد المقبل بدولة فلسطين، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى نفس الخطوة.



ومن بين الدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية أيضا بريطانيا وكندا وفرنسا، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.



وكانت لشبونة قد أعلنت في تموز أنها تخطط للقيام بهذه الخطوة بالنظر إلى "التطور المقلق جدا للنزاع"، فضلا عن الأزمة الإنسانية والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بضم الأراضي الفلسطينية.