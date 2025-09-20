ثوران جديد لبركان لووتوبي لاكي-لاكي في إندونيسيا

دخل بركان في حالة ثوران مرات عدة مساء الجمعة في جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا بعيد إعلان السلطات درجة الإنذار القصوى، ما تسبّب في توقّف العمل في مطار محلّي السبت.



وسجّل أقوى ثوران لبركان ليووتوبي لاكي-لاكي الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا عند الساعة 22,46 (14,46 بتوقيت غرينيتش)، نافثا مواد بركانية على ارتفاع ستة كيلومترات، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوكالة الوطنية لعلم البراكين.



ورصدت الوكالة ثوران البركان مرات عدة صباح السبت، أصدر خلال أحدها عمود رماد امتدّ على 2,5 كيلومتر.



وسجّل هذا النشاط البركاني الكثيف بعدما أصدرت وكالة الجيولوجيا إنذارا من الدرجة القصوى في ترتيب من أربع درجات مساء الجمعة في إندونيسيا.



وطلب محمد وفيق مدير وكالة الجيولوجيا من السكان والسياح الابتعاد عن فوهة البركان لمسافة ستة كيلومترات على الأقلّ.

