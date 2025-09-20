حماس تحذر من أن الرهائن في غزة قد يلقون مصير الطيار المفقود رون أراد

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس صورا "وداعية" لمعظم الرهائن المحتجزين في غزة، محذرة من أن هجوم إسرائيل على مدينة غزة قد يعرضهم للخطر.



وأعادت هذه الصور إلى الأذهان قضية الطيار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ العام 1986 بعد إسقاط طائرته فوق لبنان.



ومن بين 251 شخصا احتجزتهم حماس خلال هجومها على اسرائيل في تشرين الاول/اكتوبر 2023، لا يزال 47 محتجزين في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 25 منهم.



وقالت كتائب القسام في بيان أرفقته بالصور المذكورة "بسبب تعنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس إركان الجيش ايال زامير.. صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".



وبدأت اسرائيل هجوما واسع النطاق على مدينة غزة الثلاثاء، بعد أسابيع من الضربات الجوية الكثيفة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنّه يستعد لضرب مدينة غزة "بقوة غير مسبوقة"، بعد نزوح نحو نصف مليون شخص هربا من هجوم بري مكثّف يندّد به المجتمع الدولي.



ونشرت كتائب القسام 46 صورة لرهائن على قناتها على تطبيق تلغرام، حمل كل منها اسم رون أراد، الطيار الإسرائيلي الذي سقطت طائرته في جنوب لبنان العام 1986 خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وهو يعتبر الآن ميتا علما أنه لم يتم العثور على أي رفات له.