طائرات مسيرة أوكرانية تقصف محطات روسية لضخ النفط في فولغوغراد وسامارا

أعلن مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الأوكراني أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت محطات لضخ النفط تستخدم في تصدير الخام الروسي عبر ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.



وكشف المسؤول لرويترز أن المحطات التي استهدفت هي جزء من خط أنابيب كويبيشيف-تيخوريتسك وتقع في منطقتي فولغوغراد وسامارا الروسيتين.



وقال: "العمل سيستمر لمنع التدفقات النقدية".