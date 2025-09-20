زيلينسكي: أتوقع فرض عقوبات أميركية قوية على روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتوقع فرض عقوبات قوية من جانب الولايات المتحدة على روسيا، وذلك بعد يوم واحد من تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة عقوباته التاسعة عشرة على موسكو.



وأضاف زيلينسكي: "أنا ممتن لأن مقترحات أوكرانية كثيرة أُخذت بعين الاعتبار في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. نتوقع الآن اتخاذ عقوبات قوية من جانب الولايات المتحدة أيضا.. أوروبا تقوم بدورها".