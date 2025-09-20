ترامب يتوعد فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين "أجبرتهم على دخول الولايات المتحدة"، في ظل تصاعد التوترات مع كراكاس.



وقال ترامب: "نريد من فنزويلا أن تستقبل على الفور جميع السجناء، ونزلاء المصحات النفسية الذين أُجبروا على دخول الولايات المتحدة الأميركية"، مضيفا: "وإلا فسيكون الثمن باهظا للغاية".