وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تلغي مسحا سنويا عن انعدام الأمن الغذائي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغت مسحا سنويا تجريه وزارة الزراعة عن انعدام الأمن الغذائي، لتنهي بذلك جهودا استمرت لعقود لمعرفة عدد الأميركيين الذين يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء.