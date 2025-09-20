الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المرصد السوري: مقتل سبعة مدنيين في قصف لقوات حكومية في شمال سوريا

أخبار دولية
2025-09-20 | 16:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المرصد السوري: مقتل سبعة مدنيين في قصف لقوات حكومية في شمال سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المرصد السوري: مقتل سبعة مدنيين في قصف لقوات حكومية في شمال سوريا

قُتل سبعة مدنيين السبت في قصف شنّته قوات حكومية في شمال سوريا في منطقة شهدت اشتباكات مع قوات سوريا الديموقراطية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
     
وأفاد المرصد بمقتل خمس نساء وطفلين في قرية أم التينة في بلدة ديرحافر بريف حلب بقصف شنّه "عناصر من الجيش السوري".

أخبار دولية

قصف

قوات حكومية

سوريا

حلب

LBCI التالي
هجوم إلكتروني يعطل أنظمة تسجيل الركاب في مطارات أوروبية ويتسبب بتأخير الرحلات
ترامب يفرض رسوما سنوية قدرها 100 ألف دولار على تأشيرة أساسية لقطاع التكنولوجيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-12

مقتل 13 مدنيا في قصف لقوات الدعم السريع على الفاشر في غرب السودان

LBCI
أخبار دولية
2025-08-03

المرصد السوري: قتيلان جراء اشتباكات في السويداء بجنوب سوريا لأول مرة منذ وقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-21

المرصد السوري: 1265 قتيلا حصيلة جديدة لأعمال العنف في السويداء في جنوب سوريا

LBCI
أخبار دولية
2025-07-20

المرصد السوري: 1120 قتيلا حصيلة جديدة لأعمال العنف في السويداء في جنوب سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:42

ترامب يتوعد أفغانستان في حال لم تُعد قاعدة باغرام الجوية إلى الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
00:04

بريطانيا ستعترف اليوم بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
16:01

وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تلغي مسحا سنويا عن انعدام الأمن الغذائي

LBCI
أخبار دولية
15:03

تظاهرة في فيينا تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:10

سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-27

قوى الأمن: حفريات على طريق الفياضية - بعبدا قبالة وزارة الدفاع

LBCI
أخبار دولية
13:10

البيت الأبيض: 6 مقاعد للأميركيين من أصل 7 في إدارة تيك توك بالولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
13:37

ترامب يتوعد فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

برجا كاتدرائية نوتردام في باريس يحتضنان الزوار مجددا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

من المواجهة إلى الحوار: حزب الله يفتح باب المصالحة مع السعودية

LBCI
أخبار لبنان
13:16

الراعي دشّن دير القديس شربل في منطقة فيلييه سور مارن بفرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

اتفاق شبه مكتمل بين إسرائيل وسوريا خارج إطار اتفاقات أبراهام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:11

الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
15:10

سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي

LBCI
فنّ
10:39

بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح

LBCI
أمن وقضاء
04:00

الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط

LBCI
أمن وقضاء
14:06

أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون

LBCI
حال الطقس
02:15

كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

LBCI
خبر عاجل
03:46

مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة

LBCI
أمن وقضاء
11:33

الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More