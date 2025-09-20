المرصد السوري: مقتل سبعة مدنيين في قصف لقوات حكومية في شمال سوريا

قُتل سبعة مدنيين السبت في قصف شنّته قوات حكومية في شمال سوريا في منطقة شهدت اشتباكات مع قوات سوريا الديموقراطية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد بمقتل خمس نساء وطفلين في قرية أم التينة في بلدة ديرحافر بريف حلب بقصف شنّه "عناصر من الجيش السوري".