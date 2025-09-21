ترامب يتوعد أفغانستان في حال لم تُعد قاعدة باغرام الجوية إلى الولايات المتحدة

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أفغانستان بعقوبات لم يحددها في حال لم تُعد طالبان قاعدة باغرام الجوية إلى الولايات المتحدة.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من بناها، أي الولايات المتحدة الأميركية، فستحدث أمور سيئة".



ويأتي هذا التهديد المبهم بعد أيام قليلة من طرحه خلال زيارة رسمية إلى بريطانيا، فكرة استعادة الولايات المتحدة سيطرتها على القاعدة.



وكانت باغرام، أكبر قاعدة جوية في أفغانستان، ركيزة أساسية في الحرب التي قادتها واشنطن ضد حركة طالبان في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001.



وقد أثارت منظمات بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مزاعم بحصول انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان من قبل القوات الأميركية في هذه القاعدة، خاصة في ما يتعلق بمعتقلي "الحرب على الإرهاب".



وطالما تحسر ترامب على فقدان باغرام بسبب موقعها الاستراتيجي القريب من الصين، لكن الخميس كانت المرة الأولى التي يعلن فيها أنه ينكب للعمل على هذه المسألة.

