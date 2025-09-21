بريطانيا ستعترف اليوم بدولة فلسطين



تعتزم بريطانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام، في تحول تاريخي في سياستها أعربت حليفتها القديمة اسرائيل عن معارضتها له بشدة.



وتعد بريطانيا من أبرز داعمي إسرائيل، لكن موقفها تغير مع تكثيف الدولة العبرية هجومها على قطاع غزة الذي أشعل فتيله هجوم حماس غير المسبوق في 7 تشرين الأول 2023.



وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح في تموز أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية" نحو وقف إطلاق النار مع حماس بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.



وأفادت وسائل إعلام بريطانية عدة، بينها "بي بي سي" ووكالة "برس أسوسييشن"، أنه سيعلن عن هذا الاعتراف الأحد.

