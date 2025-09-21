الأخبار
طالبان تعتبر الاتفاق على إعادة قاعدة باغرام الجوية في افغانستان الى واشنطن "مستحيلا"

أخبار دولية
2025-09-21 | 05:46
طالبان تعتبر الاتفاق على إعادة قاعدة باغرام الجوية في افغانستان الى واشنطن "مستحيلا"

أكد مسؤول في حكومة طالبان الافغانية الأحد أن التوصل إلى اتفاق بشأن قاعدة باغرام الجوية "مستحيل"، وذلك بعد أن توعد  الرئيس الأميركي دونالد ترامب البلاد بعقوبات لم يحددها في حال لم تتم اعادتها إلى الولايات المتحدة.
     
وقال قائد الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت "مؤخرا، قال البعض إنهم دخلوا في مفاوضات مع أفغانستان لاستعادة قاعدة باغرام الجوية"، بحسب تصريحات اوردتها  وسائل إعلام محلية. وأضاف "أن الاتفاق حتى على شبر من أراضي أفغانستان مستحيل. لسنا بحاجة إليه".
     

