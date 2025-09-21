أردوغان قبيل توجهه إلى نيويورك: سأطرح كارثة غزة وسأجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجمعية العامة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقبيل مغادرته الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثمانين من الامم المتحدة.

أردوغان أكد انه وفي كلمته سيتناول الكارثة الانسانية المستمرة في غزة، مشيرا الى انه سيجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش أعمال القمة، وذلك في البيت التركي في نيويورك.