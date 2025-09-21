وزيرة الخارجية الفلسطينية: غدًا نشهد يومًا تاريخيًا مع المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية

أكّدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين أنّ فلسطين على أعتاب أسبوع مهم وحافل، يشهد نقاشًا سياسيًا عالميًا في شأن القضية الفلسطينية.

ولفتت شاهين في مؤتمر صحافيّ، إلى أنّ رزمة الأولويات بالنسبة للحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة تتمثل في وقف حرب الإبادة والتجويع، ومنع التهجير القسريّ في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطينيّ.

واعتبرت أنّ المجتمع الدوليّ يقف موحدًا مع الحقوق الفلسطينية، مشيرة إلى أنّ العمل الدبلوماسيّ الفلسطينيّ يتركز على حشد أكبر دعم لهذه الحقوق.

وأكّدت أنّ مجموعة من الدول ستقوم، خلال اليومين المقبلين، بالاعتراف بدولة فلسطين، “وهو حق طبيعيّ وقانونيّ وطبيعيّ، ويحمل رسائل أمل للشعب بدولة فلسطينية حرة مجسدة”.

وطالبت المجتمع الدوليّ بضرورة كشف جرائم إسرائيل، والحديث عنها، معتبرة أنّ الصمت لبعض الدول تواطؤ مع كل هذه الأدلة.

وعددّت وزيرة الخارجية الدول التي ستعترف بدولة فلسطين اليوم، وهي: بريطانيا، والبرتغال، واستراليا، وكندا، في حين ستعترف دولا أخرى لاحقا، هي: لوكسمبورغ، وسان مارينو، وبلجيكا، واندورا، وفرنسا، ومالطا.

وأوضحت أنّ هذا الاعتراف سيعمل على توسيع وتمثيل الموقف الدوليّ تجاه الحق الفلسطينيّ، “فهناك بلدان لها وزن وثقل اليوم تقدم الدعم لقيام الدولة الفلسطينية”.