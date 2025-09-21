أستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطينية: حماس يجب ألا تضطلع بدور

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية.



وذكر ألبانيزي في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وانغ أن أستراليا تعترف إلى جانب كندا وبريطانيا بفلسطين في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الرهائن المحتجزين هناك.



وأشار البيان الى أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب ألا يكون لها أي دور في فلسطين.