مسؤول في حماس: اعتراف دول غربية بدولة فلسطين "انتصار للحق الفلسطيني"

رحب قيادي في حركة حماس باعتراف كل من بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين، معتبرا أنه "انتصار للحق الفلسطيني".



وقال محمود مرداوي لوكالة فرانس برس إن هذه "التطورات تمثل انتصاراً للحق الفلسطيني وعدالة قضيتنا، ورسالة واضحة أن الاحتلال مهما تمادى في جرائمه لن يتمكن من طمس حقوقنا الوطنية".