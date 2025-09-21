ترامب يتعهد بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في حال صعّدت روسيا

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة أي تصعيد محتمل من موسكو، وذلك بعد اختراق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا.



وردا على سؤال عما اذا كانت واشنطن ستساهم في الدفاع عن هذه الدول في حال صعّدت روسيا أعمالها العدائية، قال ترامب للصحافيين: "نعم سأفعل، سأفعل".