ماكرون يشترط الإفراج عن الرهائن في غزة لإقامة سفارة في فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع شبكة سي بي اس الأميركية بثت الأحد، أن بلاده تشترط الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة لإقامة سفارة في فلسطين.



وقال ماكرون بالانكليزية في المقابلة التي أجريت الخميس، إن الإفراج عن الرهائن "شرط واضح قبل أن نقيم سفارة".



وتستعد فرنسا مع عشر دول أخرى للاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خلال قمة الإثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.