نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية... وسنوسّع نطاق الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، وذلك في رسالة موجهة إلى قادة بريطانيا وأستراليا وكندا بعد اعترافهم بدولة فلسطين.



وفي تسجيل فيديو نشره مكتبه، قال نتنياهو: "لدي رسالة واضحة للقادة الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد المجزرة المروعة التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر: أنتم تمنحون مكافأة كبيرة للإرهاب".



وأضاف: "ولدي رسالة أخرى لكم: هذا الأمر لن يحدث. لن تقام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن".



كم أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته ستوسّع نطاق الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.



قال نتنياهو: "لقد ضاعفنا عدد المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وسنستمر في هذا المسار".