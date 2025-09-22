الأخبار
الكرملين: روسيا لا تزال تعتقد أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط
أكّد الكرملين أنّ روسيا لا تزال تعتقد أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.
واعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية الأحد في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين، مما أثار رد فعل غاضبًا من إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نظل ملتزمين بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونظل ملتزمين بالموقف الدوليّ في شأن إمكان حل الصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ على أساس حل الدولتين".
وأضاف: "يظل هذا نهجنا، ونعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع طويل الأمد والمعقد للغاية، والذي ربما يمر الآن بأكثر مراحله حدة ومأساوية".
