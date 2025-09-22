الأخبار
الكرملين: روسيا لا تزال تعتقد أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط

2025-09-22 | 05:49
الكرملين: روسيا لا تزال تعتقد أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط
الكرملين: روسيا لا تزال تعتقد أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط

أكّد الكرملين أنّ روسيا لا تزال تعتقد أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.
 
واعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية الأحد في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين، مما أثار رد فعل غاضبًا من إسرائيل.
 
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نظل ملتزمين بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونظل ملتزمين بالموقف الدوليّ في شأن إمكان حل الصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ على أساس حل الدولتين".
 
وأضاف: "يظل هذا نهجنا، ونعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع طويل الأمد والمعقد للغاية، والذي ربما يمر الآن بأكثر مراحله حدة ومأساوية".

مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-25

الخارجية الصينية: حل الدولتين هو الوحيد لإرساء السلام في الشرق الأوسط وسنواصل الضغط لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-29

الكرملين يقول بعد مهلة ترامب إنه لا يزال "ملتزما" بتسوية النزاع في أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-08

رئيس المجلس الأوروبيّ: حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام للسلام طويل الأمد

LBCI
أخبار دولية
2025-09-15

روبيو: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة هو تحرير كل الرهائن واستسلام "حماس"

LBCI
آخر الأخبار
08:40

إسلامي: روسيا وإيران ستوقعان اتفاقيات لبناء وحدات طاقة نووية جديدة

LBCI
أخبار دولية
08:40

بوتين: مستعدون لتمديد آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن

LBCI
أخبار دولية
08:30

الجيش الإسرائيليّ: رصدنا إطلاق قذيفة من مدينة غزة

LBCI
أخبار دولية
07:53

رفع علم فلسطين فوق السفارة في لندن

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-31

القناة 12 الإسرائيلية: عائلات المختطفين يتظاهرون أمام منازل وزراء المجلس الوزاريّ المصغر

LBCI
أخبار دولية
2025-09-20

الهند قلقة من فرض ترامب رسوما سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرة لقطاع التكنولوجيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-20

أمال شحادة: نتنياهو يعقد يوم غد الأحد اجتماعا بمشاركة كبار الوزراء ومسؤولين أمنيين لمناقشة احتمال التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا

LBCI
آخر الأخبار
04:16

التحكم المروريّ: قطع السير من تقاطع الاسكوا في اتجاه ساحة رياض الصلح من بعض المحتجين وتحويله في اتجاه الطرق المجاورة

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…

LBCI
أخبار لبنان
07:08

براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه

LBCI
أخبار لبنان
06:12

روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
03:37

من مكان إستهداف أمس في بنت جبيل... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:28

ترامب يرفع شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" ضد خصومه خلال تأبين كيرك

LBCI
منوعات
18:19

إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025

LBCI
فنّ
18:14

أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟

LBCI
فنّ
18:07

موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!

LBCI
فنّ
18:01

في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:33

قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة

LBCI
أخبار لبنان
14:25

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين

LBCI
أخبار لبنان
06:12

روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

LBCI
فنّ
17:45

آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025

LBCI
خبر عاجل
10:40

حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان

LBCI
خبر عاجل
05:28

العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين

LBCI
فنّ
15:45

إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025

LBCI
خبر عاجل
12:01

نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين

