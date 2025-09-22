الناتو يعقد اجتماعا الثلاثاء بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا

يعقد ممثلو دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الـ 32 اجتماعا صباح الثلاثاء في بروكسل بطلب من استونيا، بعدما انتهكت روسيا مجالها الجوي، وفق ما ذكر مسؤول في التحالف العسكري الاثنين.



وسيُعقد هذا الاجتماع على مستوى السفراء، بموجب المادة الرابعة من معاهدة الناتو التي تنص على إجراء مشاورات بين الحلفاء في حال وجود تهديد لأحد أعضائه.



ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الاثنين "ردا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني الجمعة"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإستونية الاحد.