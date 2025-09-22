23 قتيلًا في غارة جوية في منطقة باكستانية حدودية

قُتل 23 مدنيًا على الأقل في غارة جوية في منطقة تشهد تصاعدًا في أعمال العنف، وفق ما أعلنت الشرطة ومصادر أمنية باكستانية لرويترز.



وقال ضابط شرطة كبير في المنطقة لوكالة فرانس برس إنّ "الطائرات استهدفت أربعة منازل دُمرت بالكامل"، من دون تحديد الجهة المنفذة.



وأكد ضابط أمن في بيشاور حصيلة القتلى، لافتًا إلى وجود عشرات المخابئ التابعة لحركة طالبان الباكستانية في المنطقة.

