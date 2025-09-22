عائلة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح تؤكد حصوله على عفو رئاسي

أكدت عائلة الناشط السياسي المصري البارز علاء عبد الفتاح حصوله على عفو رئاسي بعد قضائه أكثر من خمس سنوات في السجون المصرية.



وقالت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، في منشور على منصة إكس: "لقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا عن أخي"، موضحة أن العائلة ستذهب للسجن للاستعلام عن موعد ومكان خروجه.



وأضافت: "أكاد لا أصدق أننا سنستعيد حياتنا".