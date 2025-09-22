التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أنه نتيجة الاتصالات والمساعي المستمرة التي قام ويقوم بها الحزب التقدمي الاشتراكي منذ أحداث تموز الدامية، لإطلاق جميع المخطوفين والمختطفات والمعتقلين من أهالي السويداء، وبعد تكثيف الاتصالات في اليومين الماضيين، عقب العرقلة التي طالت ملف تحرير المخطوفين بعد الاعلان عن الاتفاق الثلاثي الذي وقع في دمشق، تم اليوم إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء.



وأكدت في بيان، ان المساعي مستمرة لاطلاق جميع المخطوفين ولا سيما المختطفات بناءً على خارطة الطريق التي وضعها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والتي تبنّى الاتفاق الثلاثي بين دمشق وعمّان وواشنطن فحواها.



وشكر الحزب التقدمي الاشتراكي كل الأطراف الداعمة والمسهلة لاطلاق المخطوفين والشروع في حل الأزمة.