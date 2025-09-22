خلال صيف العام 2024... وفاة أكثر من 60 ألف شخص جراء الحر في أوروبا

توفي أكثر من 60 ألف شخص جراء الحر في أوروبا خلال صيف العام الماضي الذي سجّل درجات حرارة قياسية، وفق ما أفادت دراسة مهمة، في تحذير جديد من التأثير الهائل لتغيّر المناخ على القارة.



وأفادت الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر ميديسن" بأن "أوروبا شهدت صيفا قاتلا بشكل استثنائي في 2024 مع أكثر من 60 ألف وفاة مرتبطة بالحر، ما يرفع العدد الإجمالي (للوفيات) على مدى مواسم الصيف الثلاثة الأخيرة إلى أكثر من 181 ألفا".