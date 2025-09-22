أحمد الشرع: سوريا قد تناقش مسألة الجولان إذا التزمت اسرائيل بالتهدئة

أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع من نيويورك، أن بلاده قد تناقش مسألة الجولان المحتلّ مع اسرائيل في حال التزمت الأخيرة بالتهدئة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بلغت مراحل "متقدمة".



وقال الشرع خلال حوار في قمة كونكورديا السنوية في نيويورك على هامش مشاركته في الجمعية العامة للامم المتحدة: "لدينا مراحل في التفاوض مع اسرائيل، المرحلة الأولى هي الاتفاق الأمني الذي يعيد اسرائيل إلى هدنة 1974".



وأكّد الشرع أن "النقاش جار" في الوقت الحالي "حول الاتفاق الأمني" مع اسرائيل، قائلا: "أعتقد أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة". وأضاف: "آمل أن يتوج هذا الأمر باتفاق يحفظ سيادة سوريا ويطمئن بعض المخاوف الأمنية الموجودة لدى إسرائيل".



وتابع الرئيس السوري: "إذا نجحت التهدئة، وكان هناك التزام من قبل إسرائيل في ما نتفق عليه، فربما يتطور هذا المشهد لنناقش مسائل أخرى تتعلق بالجولان المحتل، وتتعلق بمستقبل العلاقة ما بين سوريا وإسرائيل على المدى البعيد".