ترامب يلتقي برؤساء دول من أنحاء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أنه من المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة خلال الأسبوع الحالي، سيبدأها بمحادثات ثنائية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزعماء من أوكرانيا والأرجنتين والاتحاد الأوروبي.



وكشفت ليفيت أن ترامب يعتزم الاجتماع مع قادة دول من بينها قطر والسعودية وإندونيسيا وتركيا وباكستان ومصر والإمارات والأردن، وذلك خلال قمة منفصلة متعددة الأطراف.