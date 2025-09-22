ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميا في الأمم المتحدة أن "فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين من أجل السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".



وقال ماكرون في خطاب ألقاه في نيويورك خلال مؤتمر حول "حل الدولتين" إن "وقت السلام قد حان"، مؤكدا أنه يظهر من خلال هذه الخطوة "وفاء فرنسا بالتزامها التاريخي" في الشرق الأوسط.



وأضاف: "لذلك، نتحمل مسؤولية تاريخية. يجب أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على إمكان حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وأعلن ماكرون أن إقامة سفارة لفرنسا في الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون مشروطة بالافراج "عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة" ووقف إطلاق النار في القطاع.



وقال الرئيس الفرنسي: "قد أقرر اقامة سفارة في دولة فلسطين ما أن يتم الافراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة وإعلان وقف لإطلاق النار".