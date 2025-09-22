الرئيس الفلسطيني: لن يكون لحماس دور في الحكم وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حماس بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، منددا بهجوم الحركة على اسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023.



وقال عباس في خطاب في الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو: "لن يكون لحماس دور في الحكم وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية".



وأضاف عباس الذي حرمته الولايات المتحدة من الحصول على تأشيرة لحضور مؤتمر حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "ندين جرائم الاحتلال وقتل وأسر المدنيين بما في ذلك ما قامت به حماس في 7 أكتوبر 2023".



وتابع: "ندعو إسرائيل الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لوقف شلال الدم وأقول للشعب الإسرائيلي إن مستقبلنا ومستقبلكم يكمن في السلام".



وشدد على أن الحرب على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف فورا، لافتا الى أن جرائم الحصار والتجويع ليست وسيلة لتحقيق الأمن.



ودعا عباس الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى القيام بذلك. وقال: "نؤكد التزامنا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب في غزة".