وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كل الدول الى أن تحتذي بمجموعة من الدول الغربية وتعترف رسميا بدولة فلسطين.



وقال في مؤتمر في نيويورك: "ندعو بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية التي سيكون لها بالغ الأثر في دعم الجهود باتجاه تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط".