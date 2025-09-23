ترامب يصنّف أنتيفا رسميا "منظمة إرهابية"



أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب وقّع الإثنين أمرا تنفيذيا صنّف بموجبه حركة "أنتيفا" (مصطلح عام يُطلق على جماعات يسارية متطرفة ترفع لواء مناهضة الفاشية) "منظمة إرهابية محلية"، في قرار يأتي بعيد اغتيال حليفه الوثيق المؤثّر المحافظ تشارلي كيرك.



وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ ترامب كتب في أمره التنفيذي أنّه بسبب "نمط من العنف السياسي المُصمّم لقمع النشاط السياسي المشروع وعرقلة سيادة القانون، فإنّني أُصنّف بموجبه أنتيفا منظمة إرهابية محلية".



وأضاف البيان أنّ "مشكلة العنف تأتي من اليسار. لهذا السبب صنّف دونالد ترامب مؤخرا حركة +أنتيفا+، وهي شبكة من الإرهابيين اليساريين المتطرفين الذين يهدفون إلى الإطاحة بالحكومة من خلال العنف، منظمة إرهابية محليّة".



وفي أمره التنفيذي وصف ترامب حركة "أنتيفا" أيضا بأنّها "فوضوية".